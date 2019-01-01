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تشيلسي يعود بعرض جديد لضم هيساي

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ظهير نابولي فقد مركزه الأساسي ليصبح قريباً من الرحيل عن النادي الإيطالي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يواصل ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي، سعيه من أجل تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إلسيد هيساي ظهير نابولي يعتبر من الأهداف الرئيسية للمدرب الإيطالي، والذي يطمح في إضافة لاعب جديد بمركز الظهير الأيمن.

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وفقاً لوكيل أعمال اللاعب الألباني، فإن ساري حاول جلبه للبلوز الصيف الماضي، لكن إدارة نابولي والمدرب كارلو أنشيلوتي أفسدا الصفقة.

تقارير صحفية أكدت رغبة تشيلسي في العودة مرة أخرى للحصول على خدمات هيساي بالميركاتو الشتوي الحالي.

وأكدت أن البلوز سيتقدمون بعرض قيمته 45 مليون جنيه استرليني من أجل ضمه.

ويأتي ذلك بعدما فقد صاحب الـ24 عاماً مركزه مع نابولي، لصالح الثنائي نيكولا ماكسيموفيتش وكيفن مالكويه.

ومن غير المتوقع إبداء نابولي مرونة كبيرة في التخلي عن هيساي بشهر يناير الجاري، مفضلاً الانتظار حتى نهاية الموسم.

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وعلى الجانب الآخر يطمح تشيلسي في إتمام الصفقة بأقرب وقت ممكن، وإفساح الطريق لها بالتخلي عن دافيد زاباكوستا.

لاعب آخر قد يغادر البلوز في حالة قدوم هيساي، وهو النيجيري فيكتور موزيس الذي يمتلك العديد من العروض داخل الدوري الإنجليزي.

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