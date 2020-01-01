تشيلسي يعلن شفاء نجمه من فيروس كورونا

بعد تعافي مدرب أرسنال مايكل أرتيتا.. هودسون أودوي نجم تشيلسي يتعافى كذلك من فيروس كورونا

أعلن نادي تشيلسي رسميًا عبر موقعه الإلكتروني تعافي نجمه الصاعد كالوم هودسون أودوي من فيروس كورونا بعدما أصيب به منذ حوالي أسبوع.

وتم إغلاق مركز تدريبات النادي بعدما أثبتت الفحوصات إصابة نجم الفريق الشاب بالفيروس الجديد ليدخل الفريق كله في حالة حجر صحي.

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ومنذ أيام، أكد أودوي أنه يتعافى من الفيروس ويشعر بتحسن كبير، كما أنه يستمر في عزل نفسه وينفذ التعليمات التي أخبره الأطباء إياها.

وأكد فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز أن هناك تحسن كبير في حالة لاعبه الذي حقق تقدمًا كبيرًا وبات قريبًا من التعافي تمامًا والعودة لممارسة حياته بشكل معتاد.

واليوم، أعلن تشيلسي أن هودسون أودوي بات بحالة جيدة ويستطيع أن يبدأ التدريبات في المنزل ويمارس حياته بشكل طبيعي مثل بقية اللاعبين.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد توقف عقب إصابة هودسون أودوي ومدرب أرسنال مايكل أرتيتا بفيروس كورونا، حيث كان موعد العودة في الثالث من إبريل، قبل أن يتم تمديد الإيقاف إلى الثلاثين من الشهر ذاته.

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يذكر أن مركز التدريبات الخاص بتشيلسي قد تم فتحه من جديد بعدما مر بأيام من الإغلاق والتعقيم التام عقب التأكد من إصابة أودوي بالوباء الجديد.