تشيلسي يعلن التجديد لبساليتش ويعيره مرة أخرى لأتلانتا

الكرواتي مستمر مع البلوز حتى 2020

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعبه ماريو باساليتش وانتقاله لأتلانتا على سبيل الإعارة.

صاحب الـ24 عاماً انضم للبلوز في 2014، ولعب مع المنتخب الكرواتي الأول في عشر مناسبات.

باساليتش لم يحصل على فرصته مع تشيلسي، ليذهب في بعض الإعارات كان آخرها مع أتلانتا بالدوري الإيطالي.

الكرواتي ظهر بشكل جيد مع أتلانتا، وساهم في حصول الفريق على المركز الثالث بالدوري، واحتلال وصافة الكأس.

الموقع الرسمي لتشيلسي أكد توقيع اللاعب على عقد مستمر حتى 2020 لضمان استمراره لفريق البلوز.

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ومن المقرر أن يقضي الموسم القادم معاراً إلى أتلانتا، طمحاً في فرصة مستقبلية كأساسي مع النادي اللندني.