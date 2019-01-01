تشيلسي يُعرقل إعلان ساري مدربًا ليوفنتوس

كل شيء جاهز للإعلان الرسمي، لكن ..

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فيما كان يبدو أن الإعلان الرسمي عن تعاقد يوفنتوس مع ماوريتسيو ساري لتدريبه الموسم القادم على بُعد ساعات، سيضطر الطرفان للانتظار لوقت أطول.

وكان يوفنتوس قد أقال مدربه ماسيميليانو أليجري واختار ساري لخلافته، وأبدى المدرب الإيطالي بالفعل رغبته في الرحيل عن تشيلسي بعد موسم واحد فقط تُوج خلاله بلقب الدوري الأوروبي والعودة لإيطاليا وتحديدًا العمل مع يوفنتوس.

وتم الاتفاق بين الطرفين بالفعل على عقد يمتد لـ3 سنوات يحصل المدرب خلاله على 7 ملايين يورو سنويًا، وبدأت الإدارة في تورينو التحرك في سوق الانتقالات لمنح المدرب فريقًا قويًا يستطيع به المنافسة محليًا وقاريًا.

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صحيفة لاجازيتا ديلا سبورت أوضحت أن ما يُعرقل الإعلان رسميًا عن كل هذا هو تشيلسي، الذي لا يرغب في تحرير ساري من عقده سوى بعد توصله لاتفاق مع بديله، وهو ما يعني تأجيل إعلان يوفنتوس عن تعاقده مع ساري حتى نهاية الأسبوع الجاري أو حتى بداية الأسبوع القادم.

من جانب آخر، أفادت الصحيفة الوردية أن جونزالو هيجواين قد يعود لليوفنتوس للعمل مجددًا تحت قيادة ساري، إذ سبق له أن تألق تحت قيادته في نابولي وعمل معه في تشيلسي خلال الأشهر الستة الأخيرة.

ويعمل يوفنتوس كذلك على استعادة بول بوجبا من مانشستر يونايتد، وحال الفشل في هذا سيتحول النادي للاعب لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.