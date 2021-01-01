تشيلسي يصالح جماهيره بإشراك المشجعين في اجتماعات النادي

المخاوف مستمرة لدى الجماهير

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، اتخاذ بعض الإجراءات الجادة، من أجل مصالحة الجماهير بعد أزمة السوبرليج الأخيرة.

12 ناديًا من كبار أوروبا قدموا مقترح دوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي، لكن الفكرة انهارت سريعًا بعد انسحاب الأندية الإنجليزية.

تشيلسي كان أول المنسحبين، بسبب الاحتجاجات الضخمة التي قامت بها جماهير الفريق حول ملعب ستامفورد بريدج.

كيف كان رد فعل إدارة تشيلسي؟

رومان أبراموفيتش رئيس النادي الإنجليزي، قرر السماح لممثلي المشجعين بالجلوس في اجتماعات مجلس إدارة النادي بعد الضجة الأخيرة.

ويأتي ذلك حرصًا منه على إشراك الجمهور في القرارات الحاسمة الخاصة بالنادي، وتفادي أي حالة غضب مماثلة في المستقبل.

وكشف النادي في بيان صدر اليوم الثلاثاء:"أعلن نادي تشيلسي لكرة القدم، أنه اعتبارًا من يوم 1 يوليو القادم سيكون هناك حضور للمشجعين في اجتماعات مجلس الإدارة".

وأضاف:"سيحضر ثلاثة مستشارين من الجمهور يتم اختيارهم من خلال عملية تصويت، وذلك لضمان اعتبار مشاعر الجمهور الذي يدعم الفريق، وإشراكه في صنع القرار بالنادي".

وتابع:"سيتشاور النادي الآن مع منتدى المشجعين والعديد من مجموعات الدعم غير الرسمية، لمناقشة العملية المقترحة لاختيار المستشارين الثلاثة".

ماذا كان رد المشجعين؟

رحب صندوق مشجعي تشيلسي "CST" بهذه الخطوة في بيان صادر للرابطة مشيرًا إلى أنها ستكون خطوة جيدة للمستقبل.

ولكن الرابطة حذرت في نفس الوقت، أن يكون تواجد المشجعين المختارين مجرد حضور رمزي على طاولة مجلس الإدارة.

ماذا عن باقي الأندية؟

الأوضاع مشتعلة في مانشستر يونايتد، بعد قيام الجماهير باقتحام أرضية ملعب أولد ترافورد قبل مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي مما تسبب في تأجيلها.

وتأتي مطالب جماهير الشياطين الحمر، برحيل عائلة جليزر المالكة للنادي في أقرب وقت ممكن، بسبب سوء الإدارة في مختلف النواحي ومن ضمنها أزمة السوبرليج.

الأمر مشابه كثيرًا في آرسنال، حيث سبق أن احتجت الجماهير أمام ملعب الإمارات ضد مالك النادي ستان كرونكي، وسط أنباء حول اقتراب دانييل إيك رجل الأعمال الأمريكي من شراء النادي الإنجليزي.

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