تشيلسي يحاول استعادة لاعبه المعار من تورينو

تمهيداً للتخلي عن بعض أظهرة الفريق

يدرس نادي تشيلسي الإنجليزي، خطوة الاستعانة بلاعبه أولا إينا لاعبه المعار إلى نادي تورينو الإيطالي.

إينا يقضي الموسم الحالي مع تورينو، مع امتلاك الأخير إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 10 مليون يورو بنهاية الموسم.

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تقارير صحفية أكدت أن تشيلسي يريد استعادته مرة أخرى، لتدعيم صفوف الفريق في ظل العقوبة التي يعانيها النادي بالحرمان من أي تعاقدات جديدة لمدة موسم كامل.

صاحب الـ22 عاماً لعب 29 مرة مع تورينو هذا الموسم، وساعده على التواجد ضمن الستة الكبار بالدوري.

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صحيفة "إيفينينج ستاندارد"أكدت رغبة البلوز في إرسال دافيد زاباكوستا إلى إيطاليا مرة أخرى، لعدم حاجة الفريق لخدماته.

وقد يستغني تشيلسي أيضاً عن أي من الثنائي ماركوس ألونسو أو إيمرسون بالميري، ليأتي إينا بدلاً منه الموسم القادم.