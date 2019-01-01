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تشيلسي يتراجع ويطالب ساري بالبقاء

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تشيلسي يضع يوفنتوس في موقف حرج
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير إنجليزية الأبعاء عن تراجع تشيلسي في موقفه بخصوص مستقبل مدربه ماوريتسيو ساري والاتجاه نحو ممانعة رحيله إلى يوفنتوس.

الإعلام الإيطالي والإنجليزي اتفق في الأيام الأخيرة أن ساري في طريقه لقيادة بطل إيطاليا، وذهب البعض للحديث عن اجتماع عبر الفيديو بين المدرب ولاعبي البيانكونيري.

وذكرت "صن" أن تشيلسي ليس مقتنعاً بأي من المرشحين لمنصب المدير الفني خلفاً لساري، وأبرزهم فرانك لامبارد، نجمه السابق ومدرب ديربي كاونتي، بالإضافة لرافا بينيتيز، المدير الفني لنيوكاسل.

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وأشارت الصحيفة أن عدم اقتناع المسؤولين في إدارة البلوز بالأسماء الموجود جعلتهم يقرروا استمرار مشروع الفريق تحت ساري الموسم المقبل.

وكانت تقارير تحدثت أن تشيلسي في البداية طلب خمسة ملايين يورو للسماح برحيل ساري، ثم وافق على رحيل المدير الفني ليوفنتوس مجاناً.

ساري نجح في قيادة يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الأوروبي والحلول ثالثاً في البريميرليج بموسمه الأول مع الفريق.

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