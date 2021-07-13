تشيلسي يتخلى عن زياش للتقدم بعرض خرافي لهالاند

من أغلى اللاعبين في التاريخ

عرض مجنون يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي للتقدم به، من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، سيجعله في المركز الثاني ضمن أغلى اللاعبين في العالم.

الغموض مستمر حول مصير هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط أنباء حول رغبته في الرحيل عن بوروسيا دورتموند.

تشيلسي يعتبر أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع صاحب الـ20 سنة، بوجود منافسة من ريال مدريد ومانشستر سيتي على الصفقة.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن خطوة جريئة من رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، لإبعاد جميع المنافسين على ضم هالاند.

ويأتي ذلك عن طريق التقدم بعرض تصل قيمته 175 مليون يورو، لتصبح الصفقة في المركز الثاني ضمن الأغلى بتاريخ كرة القدم، خلف انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان بـ222 مليون يورو في 2017.

مشكلة تشيلسي ليست في توفير هذا المبلغ، ولكن النادي بحاجة لجلب المزيد من الإيرادات، لعدم الوقوع في ورطة فيما يخص لوائح اللعب المالي النظيف.

ويبحث البلوز عن خلق المزيد من التوازن في ميزانيتهم، من خلال التخلي عن بعض اللاعبين، ومنهم تامي أبراهام وكالوم هودسون أودوي، بحوالي 60 مليون يورو لهما.

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ومن الممكن أيضًا التخلي عن المغربي حكيم زياش بحوالي 40 مليون يورو، ليتمكن بذلك تشيلسي من تغطية جزء كبير من قيمة هالاند.

موقف دورتموند ليس واضحًا في الوقت الحالي من هذا العرض، لخسارته نجم كبير بحجم جادون سانشو لمانشستر يونايتد، لكن عرض تشيلسي يبدو من الصعب جدًا رفضه.