تشيلسي يتحدى عمالقة أوروبا بعرض مفاجىء للتعاقد مع نجم برشلونة

النادي الكتالوني قد يتجه للبيع

بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي رحلة البحث عن بديل للمدافع البرازيلي تياجو سيلفا، موجهًا أنظاره نحو رونالد أراوخو لاعب برشلونة.

الحديث عن مستقبل أراوخو لا يزال مستمرًا، بسبب التكهنات حول مصيره واهتمام مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بضمه، وكذلك تشيلسي لتعويض رحيل سيلفا بعد نهاية عقده.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن رحيل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو عن البلوز وعدم التعاقد مع بديله حتى الآن، لن يؤثر على مساعي البلوز للحصول على خدمات أراوخو.

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وأشارت إلى أن تشيلسي أرسل عرضه الأول بالفعل لضم الدولي الأوروجوياني، في تأكيد على رغبة إدارة النادي الجادة في تدعيم الفريق، وتفادي سيناريو الموسم المتواضع الذي عاشه البلوز مع بوتشيتينو، وتسبب في ابتعادهم عن المشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

ولا يعتبر تشيلسي هو الفريق الوحيد الذي يريد جلب أراوخو، حيث سبق أن حاول بايرن لضمه بشراسة في يناير الماضي وفقًا لتوصية المدرب توماس توخيل، ولكن برشلونة نجح في الحفاظ عليه.

وفي الوقت الحالي لا يريد النادي الكتالوني بيع أراوخو، ولكن لو تقدم أحدهم بعرض لا يمكن رفضه، قد يتراجع الرئيس جوان لابورتا عن قراره بالتجديد للاعب، ويتجه إلى بيعه للاستفادة منه ماليًا.