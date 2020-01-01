تشيلسي يبدأ العودة التجريبية للجماهير في إنجلترا

بداية عودة الجماهير تجريبيًا في إنجلترا تبدأ اليوم عن طريق تشيلسي وبرايتون.

أعلن نادي تشيلسي عن عودة الجماهير بشكل تجريبي للملاعب الإنجليزية اليوم خلال المواجهة الودية بينه وبينه نظيره برايتون.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل ساعات، وأكد خلاله أن الجماهير التي ستحضر المباراة ستكون كلها من جانب برايتون صاحب الأرض.

وسيتم تطبيق معايير عالية في الفصل بين الجماهير من أجل تحقيق التباعد المجتمعي الذي يساعد على مكافحة فيروس كروونا.

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وتم الاتفاق على حضور 2500 مشجع من المدرجات كلهم يحملوا التذكرة الموسمية الخاصة بنادي برايتون هوف ألبيون.

ومن المقرر أن تكون مباراة اليوم تجريبية لعودة الجماهير خلال الفترة المقبلة للملاعب، في ظل الأزمات الكثيرة التي سببها غيابهم في الأشهر الماضية.

وستخضع الجماهير جميعها لفحوصات لدرجة الحرارة عند الوصول للملعب عن طريق العمال، كما سيكون ارتداء الكمامة إجباريًا في المدرجات.

جدير بالذكر أن الموسم الإنجليزي ينطلق بشكل رسمي مساء اليوم عن طريق مواجهة آرسنال وليفربول في لقاء الدرع الخيرية.