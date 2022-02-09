"تشيلسي هزيل .. رابع الدوري أحرجهم ماذا لو واجهه الاتحاد أو النصر؟"

أطلق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، تعليقًا مثيرًا حول أداء الهلال أمام تشيلسي الإنجليزي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا على أن بطل أوروبا ظهر هزيلًا في تلك المباراة.

الهلال يخسر أمام تشيلسي الإنجليزي

وتلقى نادي الهلال الخسارة أمام تشيلسي بهدف دون رد، في المباراة التي قدم فيها الزعيم أداء أكثر من رائع، وكان قريبًا من التعادل في أكثر من مناسبة باللقاء.

تشيلسي صعد إلى نهائي كأس العالم للأندية ليلاقي بالميراس البرازيلي، بينما سيلعب الهلال أمام الأهلي المصري مساء يوم السبت القادم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الهلال قد صعد إلى نصف النهائي، بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي في ربع النهائي بستة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي.

المريسل يعلق على خسارة الهلال من تشيلسي

ونشر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلق فيها على هزيمة الهلال أمام تشيلسي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لم أتوقع تشيلسي بهذا المستوى الهزيل، إذا الهلال رابع الدوري السعودي أحرجه من بعد الدقيقة 65، أجل لو لاعب معه النصر أو الشباب أو الاتحاد وش بيسوي فيه".

لم اتوقع #تشيلسي بهذا المستوى الهزيل

اذا #الهلال رابع الدوري السعودي احرجه من بعد الدقيقة 65 ، اجل لو لاعب معه #النصر او #الشباب او #الاتحاد وش بيسوي فيه #الهلال_تشيلسي — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 9, 2022

ويحتل الهلال المركز الرابع بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر بـ44 نقطة، والنصر الوصيف بـ38 نقطة، والشباب الثالث بـ37 نقطة.

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