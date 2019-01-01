تشيلسي يُحدد سعر هازارد ويطلب رد ريال مدريد

المفاوضات قد تنتقل لمرحلة أكثر جدية بين الناديين حول النجم البلجيكي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن المفاوضات بين ريال مدريد وتشيلسي حول إيدين هازارد قد تنتقل إلى مرحلة أكثر جدية أو تتوقف تمامًا.

إذ أوضحت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن تشيلسي حدد سعر لاعبه البلجيكي بـ100 مليون جنيه إسترليني على الأقل إن أراد الرحيل إلى ريال مدريد الصيف القادم، هذا رغم أنه لن يتبقى في عقده مع النادي سوى موسم واحد.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي طلب معرفة نوايا ريال مدريد وإن كان راغبًا في تقديم عرض لصاحب الـ28 عامًا الصيف المقبل قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الحالي، فيما كان هازارد قد قال أنه سيُؤجل البت في مستقبله حتى نهاية الموسم.

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وكان المدرب ماوريتسيو ساري قد أكد رغبته والبلوز في بقاء هازارد وتجديد عقده، لكن موضحًا في نفس الوقت أن القرار في النهاية يعود للاعب وأن المحادثات بين الطرفين مازالت مستمرة.

وقالت تيليجراف أن الريال قد يستخدم لاعبه المعار إلى تشيلسي "ماتيا كوفاتشيتش" ضمن الصفقة لتقليل المطالب المالية للبلوز، خاصة مع نجاحه هذا الموسم ورغبته البقاء في ستامفورد بريدج، وأنه في حال الفشل في ضم هازارد فالبديل سيكون كريستيان إريكسين لاعب وسط توتنهام.