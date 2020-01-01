تشيلسي مجبر على انتظار سانشو وفيرنر

لماذا لن يستطيع تشيلسي التعاقد مع فيرنر وسانشو في الشتاء؟

يبدو أن تشيلسي أصبح مضطرًا إلى الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي من أجل محاولة التعاقد مع تيمو فيرنر من لايبزيج وجوردان سانشو من بوروسيا دورتموند.

ويستعد تشيلسي من أجل تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعدما تم رفع عقوبة منعه من التعاقدات لموسمي انتقالات على خلفية وجود مخالفات في تسجيل اللاعبين الشباب.

وبالحديث عن استهداف سانشو وفيرنر، تم التأكيد على أن الثنائي لن يرحلا عن فريقيهما خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية سواء إلى البلوز أو إلى نادٍ آخر.

وجاء رد لايبزيج بأن تيمو فيرنر لن يتحرك قبل نهاية كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث تشير رغبة اللاعب إلى ذلك من أجل الاستمرار في تقديم أداء جيد وضمان مكانه في تشكيل المنتخب الألماني.

بينما يريد بوروسيا دورتموند الاحتفاظ بخدمات جوردان سانشو حتى نهاية الموسم الحالي من أجل ألا يفقد أحد أهم عناصر الفريق قبل بداية الدور الثاني من البوندسليجا.

وسيضع ذلك فرانك لامبارد وإدارة تشيلسي أمام ضرورة البحث عن أسماء أخرى بديلة من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

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يذكر أن تشيلسي قد مر بفترة تراجع على مستوى النتائج والأداء في الأسابيع الأخيرة على الرغم من الانطلاقة المميزة التي حققها ووصوله إلى المنافسة على اللقب في وقت سابق من الموسم.