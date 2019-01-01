نجم أرسنال السابق يطالب برحيل نجوم ليفربول وتشيلسي لسيلتيك

تشارلي نيكولاس لاعب أرسنال وسيلتيك السابق يطالب براندن رودجرز المدير الفني للفريق بالقيام ببعض الصفقات من الدوري الإنجليزي.

نجم سيلتيك السابق تشارلي نيكولاس يؤكد على حاجة الفريق لنجوم من الدوري الإنجليزي.

أكد تشارلي نيكولاس لاعب فريق أرسنال وسيلتيك على حاجة فريقه الأسكتلندي لضم عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيكولاس وأكد خلالها أن رودجرز عليه المغامرة بضم عدد من نجوم الدوري الإنجليزي لمنح الفريق الدفعة المطلوبة.

وقال نيكولاس: "سأحب أن أتابع ديفوك أوريجي فهو لديه قدرات كبيرة وأظهرها مؤخرًا في دوري أبطال أوروبا أمام فريق نابولي".

وأضاف: "اللاعب لا يحصل على دقائق كافية في ليفربول، فلماذا لا نسأل إذا ما كان من الممكن أن ينضم لنا في وقتًا قريب".

وأكمل: "الفريق في حاجة لمهاجم، يمكن لرودجرز أن يحاول ضم أيًا من جيرماين ديفو من بورنموث أو كريستيان بنتيكي من صفوف كريستال بالاس".

واختتم تصريحاته: "لماذا لا نضم جاري كاهيل لصفوف فريقنا في فترة اعارة، صحيح أن لديه راتب كبير لكن اسمه يستحق المغامرة".