تشيلسي وليفربول: مبشر لحظة بلحظة

تشيلسي 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

8’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ديفوك أوريجي لداخل المنطقة حاول تسديدها ساديو مانيه لكنها مرت من أمامه لتتحول إلى ضربة مرمى

7’ ركنية لتشيلسي تنفذ بعرضية من ويليان لداخل المنطقة يرتقي لها أزبيليكويتا ويسددها برأسية لكنها بجوار القائم الأيسر لمرمي أدريان

6’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان لمحاولة فرض السيطرة على الكرة

5’ تمريرة طولية فى إتجاه ماركوس ألونسو على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

4’ محاولة التوغل من ديفوك أوريجي من داخل يسار المنطقة ثم يأتي أندر روبيرتسون ليرسلها عرضية يتلقاها ساديو مانيه ويسددها فى منتصف المرمى بين أحضان كيبا

3’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول

2’ ركنية للريدز تنفذ بتمريرة قصيرة تنتهي بعرضية من أندرو روبيرتسون لداخل المنطقة لكن أمسكها كيبا بثبات

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

1' - We're underway here at Stamford Bridge. UP THE REDS!!



[0-0]#CHELIV — FC (@LFC) March 3, 2020

البدلاء / أندري لونرجان / جويل ماتيب / بيدرو شيريفيلا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / جيمس ميلنر / أليكس تشامبيرلين

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our side to face @ChelseaFC in the #EmiratesFACup 👊 — Liverpool FC (@LFC) March 3, 2020

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كل من أدريان / نيكو ويليامز / فيرجيل فان دايك / جو جوميز / أندرو روبيرتسون / آدم لالانا / فابينيو / كورتيس جونز / تاكومي مينامينو / ديفوك أوريجي / ساديو مانيه

فيكابو توموري / ماسون ماونت / ميتشي باتسواي / جورجينيو / ويلي كاباليرو / ريتشي جيمس

تشيلسي: يبدأ المدرب فرانك لامبارد بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من كيبا / سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديجر / كيرت زوما / ماركوس ألونسو / بيلي جيلمور / ماتيو كوفاسيتش / روس باركلي / ويليان / أوليفييه جيرو / بيدرو

تشكيل الفريقين:

تأهل ليفربول لدور ال16 من البطولة بعد تغلبه على فريق شورزسبري بهدف نظيف فى مباراة الإياب بعد انتهاء لقاء الذهاب باتعادل الإيجابي بنتيجة(2-2)، بينما صعد البلوز بعد الفوز على هال سيتي بهدفين مقابل هدف خارج الديار

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة تشيلسى ضد ليفربول ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزى ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./