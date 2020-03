تشيلسي وليفربول: مبشر لحظة بلحظة

8’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ديفوك أوريجي لداخل المنطقة حاول تسديدها ساديو مانيه لكنها مرت من أمامه لتتحول إلى ضربة مرمى

7’ ركنية لتشيلسي تنفذ بعرضية من ويليان لداخل المنطقة يرتقي لها أزبيليكويتا ويسددها برأسية لكنها بجوار القائم الأيسر لمرمي أدريان

6’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان لمحاولة فرض السيطرة على الكرة

5’ تمريرة طولية فى إتجاه ماركوس ألونسو على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

4’ محاولة التوغل من ديفوك أوريجي من داخل يسار المنطقة ثم يأتي أندر روبيرتسون ليرسلها عرضية يتلقاها ساديو مانيه ويسددها فى منتصف المرمى بين أحضان كيبا

3’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول

2’ ركنية للريدز تنفذ بتمريرة قصيرة تنتهي بعرضية من أندرو روبيرتسون لداخل المنطقة لكن أمسكها كيبا بثبات

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

1' - We're underway here at Stamford Bridge. UP THE REDS!!



[0-0]#CHELIV