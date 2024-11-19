"تعليقات غير مقبولة" .. تشيلسي يدافع عن نجمته بعد أنباء مولودها من لاعبة وست هام

ردود فعل متباينة على الحدث

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن إدانته لكل التعليقات المسيئة للاعبته سام كير بعد الإعلان عن طفلها المنتظر من خطيبتها كريستي مويس لاعبة وست هام.

نجمة البلوز التي تعتبر أحد أبرز اللاعبات في الكرة النسائية في الفترة الأخيرة، كشفت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن حمل خطيبتها كريستي مويس، وانتظارهما لطفل في عام 2025، ونشرت صورة لهما يحتفلان بهذه المناسبة.

وفي الوقت الذي قام العديد من الأشخاص بتهنئة قائدة منتخب أستراليا البالغة من العمر 31 سنة، قام البعض الآخر بتوجيه تعليقات مسيئة ومعادية للمثليين وفقًا لبيان تشيلسي.

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وقال النادي اللندني في بيان رسمي له:"نحن على علم بكل التعليقات غير المقبولة التي تعكس الكراهية ومعاداة المثليين التي نُشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف:"لا يوجد مكان في المجتمع لأي شكل من أشكال التمييز، ولن نقبل أي إساءة لأي شخص في النادي سواء لاعب أو موظف أو مشجع، نحن فخورون للغاية بأن نكون ناديًا متنوعًا وشاملًا يرحب بكل الثقافات والمجتمعات والهويات".

وفي سياق متصل قامت بعض روابط المشجعين لتشيلسي، ومنها رابطة " LGBTQ+" بتأييد بيان البلوز لرفض التعليقات الموجهة إلى سام كير وكريستي مويس.