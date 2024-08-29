بسبب صفقة مثيرة للجدل .. عقوبة صارمة تنتظر تشيلسي بشأن اللعب المالي النظيف

ليست المرة الأولى للبلوز

أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي معرضًا لخطر تلقي عقوبة أخرى من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب أزمة جديدة مع قواعد اللعب المالي النظيف.

تشيلسي قام ببيع فندقين مملوكين للنادي من خلال شركة شقيقة مقابل 75.5 مليون جنيه استرليني، وذلك من أجل خلق بعض التوازن لتجنب أي خرق لضوابط الميزانية السنوية.

صحيفة "تايمز" البريطانية قالت إن الاتحاد الأوروبي لا يسمح للأندية بتسجيل المبيعات الخارجية مثل صفقة الفندقين كدخل مٌعترف به على أوراق اللعب المالي النظيف.

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وأشارت إلى أن جميع ا لحالات يتم تقييمها بشكل فردي من قبل لجنة مستقلة، وسط توقعات بتورط تشيلسي في أزمة قد تعرضه لعقوبة أوروبية، خاصة وأنه قام كذلك ببيع فريق السيدات للشركة الأم المملوكة لرجل الأعمال تود بولي.

وكان تشيلسي قد أنفق أكثر من مليار جنيه استرليني على شراء لاعبين جدد منذ قدوم بولي وشركاه للنادي في 2022، وفي محاولة للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، كان البلوز يوقعون مع اللاعبين بعقود طويلة الأجل كجزء من تقنية محاسبية تُعرف باسم "الاستهلاك".

وعلى الصعيد الكروي عانى تشيلسي منذ قدوم بولي، حيث لم ينافس في البطولات الأوروبية الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثاني عشر بالدوري الإنجليزي لموسم 2022/2023، وحصل على المركز السادس في الموسم الماضي، ليشارك هذا الموسم في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

جدير بالذكر أن النادي اللندني سبق له التورط في مخالفات لقواعد الللعب المالي النظيف من قبل، وتم تغريمه مبلغ 8.6 مليون جنيه استرليني في يوليو 2023، وذلك بسبب تقديم معلومات مالية غير كاملة بين عامي 2012 و2019.