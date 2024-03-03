"كان في البحرين" .. غضب كبير من جمهور تشيلسي بسبب تصرف مالك النادي الأخير

البلوز فشلوا في الفوز مجدداً

أبدت جماهير تشيلسي غضباً كبيراً بسبب تصرف مالك النادي تود بولي أثناء لقاء برينتفورد بالبريميرليج مساء السبت.

تشيلسي سقط مجدداً، هذه المرة بالتعادل الإيجابي 2-2، ضد الجار اللندني على ملعب جي تيك كوميونيتي بالعاصمة البريطانية.

وفي التوقيت الذي كان يعاني رجال ماوريسيو بوتشيتينو، كان بولي خارج البلاد، وتحديداً في البحرين لمشاهدة سباق الفورمولا 1.

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وظهر الأمريكي سعيداً ومتفاعلاً مع الجماهير هناك أثناء مشاهدة فوز ماكس فيرستابن بالسباق الذي كان يقام في نفس توقيت لقاء البلوز تقريباً.

جماهير تشيلسي أبدت غضبها على عدم اكتراث بولي بالفريق وعدم مشاهدته للمباراة مقابل السفر لمشاهدة سباق السيارات في قارة أخرى من الأساس.