رسميًا | جيرو يُجدد عقده مع تشيلسي

اللاعب الفرنسي سيُواصل رحلته في ستامفورد بريدج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

جدد أوليفييه جيرو رسميًا عقده مع تشيلسي لموسم واحد، وقد أبدى اللاعب سعادته بتلك الخطوة.

وكان جيرو قد ارتدى قميص البلوز قادمًا من آرسنال خلال يناير 2018، ونجح في ترك بصمته مع النادي اللندني خاصة في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، إذ ساعدت أهدافه الـ10 في مبارياته الـ13 الفريق في الوصول للمباراة النهائية.

وقال اللاعب للموقع الرسمي لتشيلسي بعدما وقع عقده الجديد "أنا سعيد جدًا بتوقيع العقد الجديد".

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أضاف "أردت حقًا البقاء لموسم آخر، لقد شعرت منذ البداية بأني جزء من الفريق والعائلة، وآمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب".

يُذكر أن تشيلسي سيُواجه آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو القادم في مدينة باكو الأذربيجانية، وقد عبر اللاعب عن رغبته في الفوز باللقاء على حساب فريقه السابق الذي ارتدى قميصه لخمس سنوات ونصف.