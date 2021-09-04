تشيفيرين يتعجب من تنظيم كأس العالم كل عامين!

تشيفيرين يقف بالمرصاد من جديد إلى خطط الفيفا بشأن كأس العالم

سجل ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اعتراضه على قرار "فيفا " الجديد بإقامة كأس العالم كل عامين.

وجاء ذلك بعد أن أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخطة في تصريحات، يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يدخل النظام الجديد حيّز التنفيذ بدءًا من 2028، وذلك بعد عامين من انتهاء مونديال 2026.

ماذا قال ألكسندر تشيفيرين عن الاقتراح؟

ظهر رئيس اليويفا، مساء الجمعة، ليدلي بتصريحات رافضة لإقامة هذا المقترح، وقال: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لديه تحفظات ومخاوف بشأن المقترح الجديد المتعلق بخطط الفيفا".

وأضاف: "ومما يدعو للدهشة هو أن فيفا بدأت بالفعل للترويج لخطتها من قبل أن يتم اقتراحه على الاتحادات القارية الوطنية والأندية واللاعبين والمدربين ومجتمع كرة القدم بأكمله".

وواصل: " أريد تحسين وتيرة المسابقات، وأجعلها أكثر بساطة وجدول زمني متوافق مع الجميع، لكن ما يحدث من فيفا يثبت كلامي".

واستمر: "لقد دافعت عن فينجر من قبل عندما أكد أنه لا توجد أي نية مالية خلف الفكرة، لكن في الوقت الحالي هذا ليس كافيًا لإقناع الاتحاد الأوروبي للموافقة على هذه الخطة".

ماذا قال أرسين فينجر؟

روج "فيفا" من جديد لفكرته لإقامة نهائيات كأس العالم كل سنتين من خلال مدير التطوير في "فيفا" أرسين فينجر، وذلك في حديث لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وشدد، مدرب آرسنال السابق على عدم "وجود أي نية مالية خلف الفكرة، خصوصًا أن "فيفا" يعيد توزيع المال إلى جميع الاتحادات الوطنية في العالم من أجل تطوير كرة القدم في البلاد" على حد تعبيره.

يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وافقت في مايو الماضي على هذا الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد السعودي، بتكليف الإدارة التنفيذية للفيفا بدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرة كل سنتين بدلا من أربع سنوات، حسب النظام القائم منذ انطلاق المسابقة عام 1930.

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