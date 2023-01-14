تشيفيرين: في ريال مدريد يظنون أنه على الجميع الانحناء لهم!

ألكسندر تشيفيرين يهاجم من جديد!

هاجم ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ريال مدريد وبطولة دوري السوبر الأوروبي في تصريحات أدلى بها بفيلم وثائقي عبر منصة "أبل بلس"، يدعى "حرب كرة القدم".

وقال تشيفيرين: "هناك الكثير من القروش التي تسبح في بحر عالم كرة القدم، ومنذ أن سمعت عن دوري السوبر لأول مرة علمت من سيكون خلف ذلك الأمر".

وأضاف: "لقد كانوا لفترة يشتكون من مواجهة الفرق الأصغر منهم، هم يظنون إنهم نادي نخبة لا يجب عليه أن يهتم بأي شخص آخر لأنهم الأكثر أهمية".

وأردف: "أنا أتحدث عن ريال مدريد وعن رئيسهم فلورنتينو بيريز، في بعض الأحيان حتى يظنون أن البقية عليهم الانحناء أمامهم".

جدير بالذكر أن قضية دوري السوبر كان قد أثرت قبل أشهر بعد جائحة كورونا وأثارها السلبية على الاقتصاد وكرة القدم، ولم يتم حسم الأمر فيها حتى الآن.