تشيزني يبحث عن دي ليخت جديد باستخدام رونالدو

تشيزني نحو دي ليخت جديد.. وكلمات السر مواهب أياكس ورونالدو وباراتيتشي

قال حارس المرمى البولندي تشيزني إنه يتمنى من ماتياس دي ليخت أن يخبره عن المزيد من مواهب أياكس أمستردام حتى ينضموا إلى يوفنتوس .

وكان دي ليخت قد انتقل إلى يوفنتوس مقابل 85 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

وحول ذلك، قال دي ليخت إن حديث كريستيانو رونالدو وفابيو باراتيتشي له كان أحد أهم الأسباب التي دفعته لاختيار السيدة العجوز دونًا عن بقية الأندية.

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وأضاف: "لقد تحدث معي رونالدو ومن الواضح أنه شرف كبير، كان ذلك دافعًا كبيرًا بالنسبة لي، حيث قال لي إن أحد أهم الأسباب التي جعلت يوفنتوس يفكر في التعاقد معي هي أنني ناضج وأعرف كيفية التعامل مع الضغط"

وحول ذلك، تحدث تشيزني إلى زميله مازحًا، حيث أخبره بأنه عليه إبلاغ النادي عن بقية مواهب أياكس أمستردام حتى يستخدموا رونالدو وباراتيتشي من أجل جلبهم لتورينو.

وتابع: "كل الأندية تمتلك عددًا كبيرًا من المواهب الشابة، لكن أكاديمية أياكس حالة غريبة لأنها تنتج لاعبين أكثر من الآخرين. إذا كان هناك أي موهبة جديدة، أخبرنا بذلك يا دي ليخت حتى نبلغ رونالدو وباراتيتشي"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت هو ثانٍ أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، حيث أن انتقال هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد قد ضرب الرقم القياسي بما يتجاوز 90 مليون يورو.