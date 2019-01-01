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كأس آسيا

تشيتري: أرفض المقارنة مع ميسي وسنحاول الوصول للمربع الذهبي

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AIFF Media
سونيل تشيتري تخطى ميسي في ترتيب الهدافين الدوليين الحاليين

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

رفض الهندي، سونيل تشيتري أن يتم مقارنته بميسي، بعد تخطيه للاعب الأرجنتيني في ترتيب الهدافين الدوليين الحاليين.

وشارك تشيتري في هزيمة الهند، مساء أمس أمام المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من كأس آسيا.

وقال صاحب الـ 34 عاماً في تصريحات خاصة لموقع جول: "لا تصح مقارنتي بميسي، أنا فقط أعمل لصالح منتخب بلادي".

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وواصل: "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، نحن مازلنا في المنافسة، سنحاول الوصول للمربع الذهبي".

الجدير بالذكر ان الهند يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد ثلاث نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن الإمارات المتصدر، ويحتل منتخب تايلاند المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب البحرين المجموعة بنقطة وحيدة.

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