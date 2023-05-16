تم تشويه الكلاسيكو! .. جمهور الهلال يعتدي على لاعبي الاتحاد وفهد بن نافل ينقذ الموقف

لولا تدخل رئيس الهلال ربما كانت وقعت إصابات بين لاعبي الاتحاد

أمتع لاعبو الهلال والاتحاد الجماهير ليلة أمس الثلاثاء بمباراة كلاسيكية رائعة، لكن أبت قلة من جماهير الزعيم إلا أن تشوه هذه المتعة وتخرج بالمباراة بعيدًا عن الروح الرياضية.

الكلاسيكو انتهى بتعادل الزعيم في الوقت القاتل بنتيجة 2-2، على ملعب الملز، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بعدما كان العميد متقدمًا بثنائية في أول نصف ساعة.

وأثناء خروج لاعبي الفريق الجداوي من الملعب باتجاه غرف خلع الملابس، قامت الجماهير في المدرجات بإمطارهم بزجاجات المياه، ليقوم مدافع العميد أحمد شراحيلي بالرد عليهم بالإشارة برقم "1"، إسقاطًا على تصدر فريقه لجدول الترتيب.

وقبل أن يتطور الموقف، تدخل فهد بن نافل؛ رئيس القلعة الزرقاء، ووقف أمام الجماهير مطالبًا إياهم بالهدوء، حتى أمّن خروج لاعبي الخصم من الملعب بسلام.

جدير بالذكر أن التعادل رفع رصيد الاتحاد للنقطة 63 في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر؛ صاحب الوصافة، فيما يحل الزعيم رابعًا بـ50 نقطة.