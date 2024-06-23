تشواميني: قلة أهداف فرنسا في اليورو؟ نحن مثل ريال مدريد!

مؤتمر صحفي لنجم ريال مدريد

تحدث نجم ريال مدريد أوريليين تشواميني في مؤتمر صحفي قبل لقاء بلاده فرنسا مع بولندا لحساب أمم أوروبا 2024، وناقش معاناة الديوك التهديفية بالبطولة حتى الآن.

وسجلت فرنسا هدفاً وحيداً في مباراتين، وكان بأقدام عكسية من لاعب النمسا في المباراة الأولى، مما أثار الشكوك على قدرات الفريق الهجومية بعد جمعه 4 نقاط تجعله ثانياً بفارق الأهداف عن هولندا.

وقال تشواميني: "أريد المقارنة مع ريال مدريد، مرينا بوضع مشابه في التحضير للموسم بصناعتنا الكثير وتسجيلنا القليل، أتمنى أن الوضع مشابه مع فرنسا".

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وواصل ضاحكاً: "الصلابة الدفاعية مطلوبة أيضاً، لم نسجل ولكن لم نستقبل أيضاً، هذا لم يحدث في تاريخ اللعبة!".

وعن وصف المنتخب بالممل: "هناك من يفضل الفوز وهناك من يبحث عن اللعب الممتع، الأهم هو الفوز لأن في نهاية مشوارك هذا هو ما سيتم تذكره، نحن لسنا الفريق الأفضل لعباً ولكن الأبعد ذهاباً في المسابقات".