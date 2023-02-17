تشواميني خارج حسابات أنشيلوتي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا!

السبب وراء استبعاد تشواميني من مباراة ليفربول!

قد يستغني كارلو أنشيلوتي عن لاعب خط الوسط، أوريليان تشواميني، في مباراة الفريق أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مديد لمواجهة ليفربول، في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم، بملعب أنفيلد.

ووفقًا لصحيفة AS، من المتوقع استبعاد أنشيلوتي للاعب تشواميني، من مباراة ليفربول، والذي قد ذكر أن اللاعب الفرنسي لم يستعد لياقته بعد كأس العالم والإصابة.

كتيبة كارلو أنشيلوتي، والتي تم اختبارها في العديد من المباريات الحاسمة، تمتلك الآن بخط الوسط كلًا من كروس، ومودريتش، بجانب سيبايوس، الذي يعتبر أفضل لاعب بالمركز، الموسم الحالي.

وتقول صحيفة مدريد، أنه من المحتمل أن يكون إدواردو كامافينجا، بديلًا لتشواميني، في خط الوسط، بالإضافة إلى الاعتماد على فالفيردي في الجانب الأيمن.

ويواجه ريال مدريد أوساسونا غدًا السبت بالدوري الإسباني، على أمل تقليص الفارق مع برشلونة في صدارة الجدول إلى خمس نقاط فقط.