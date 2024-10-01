تشواميني: لا توجد هدايا في ريال مدريد وهذا اللاعب هو الأحق بالكرة الذهبية

لاعب الوسط الفرنسي يدافع عن نفسه

رد أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد، على الانتقادات التي تعرض لها الفترة الأخيرة، بسبب مستواه مع الفريق الإسباني، مشيرًا إلى أنه "لا توجد هدايا" لأحد داخل النادي.

تشواميني تعرض لبعض حملات الهجوم من النقاد والمشجعين، بعد الصورة التي ظهر بها أمام أتلتيكو مدريد، في الديربي الذي أقيم الأحد الماضي بالدوري الإسباني، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الفرنسي قال في المؤتمر الصحفي لمباراة ليل القادمة بدوري أبطال أوروبا:"أنا هادىء للغاية، سواء كنت ألعب بصورة جيدة أو سيئة، أهم شيء هو مساعدة فريقي على الفوز وأن أفعل ما يطلبه مني المدرب، لو استمعت للصحافة كثيرًا سأصاب بالجنون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أتحدث مع أنشيلوتي بشكل مستمر عن ما يجب أن أفعله على أرض الملعب، أشعر بالسعادة للعمل مع شخص مثله، هو يساعدني كثيرًا مع الكرة وبدونها، وكما قلت الأهم هو فهم مسؤوليتي تجاه الفريق، حتى ولو كان الأمر ليس الأفضل لي، لأنك لا تحصل على هدايا في ريال مدريد، أنت تلعب لأنك تتمتع بالجودة الكافية لارتداء هذا القميص"

وعن إصابة مبابي:"لقد جاء معنا إلى هنا لذلك فهو بخير، ما نريده هو تعافيه بشكل كامل ورؤيته يلعب مرة أخرى ولكن علينا الانتظار".

اعتزال أنطوان جريزمان:"أنا متفاجىء جدًا من انتهاء مسيرته الدولية، من العار أن يتركنا بهذه الطريقة لأن غيابه سيؤثر علينا بالتأكيد، ولكنه لو كان القرار الأفضل له فلا يمكنني الاعتراض".

تعويض توني كروس:"كان مهمًا للغاية خاصة في إخراج الكرة، لكن لدينا المزيد من اللاعبين في خط الوسط الذين يحاولون تحسين هذه الخاصية".

وعن الحصول على الرقم 8:"الأمر كان بيني أنا وفيديريكو فالفيردي بعد رحيل كروس، ولكن في النهاية حصلت على الرقم 14 الذي كان رقمي الأول مع فرنسا".

وفي نهاية حديثه أكد تشواميني أنه يؤمن بأحقية زميله فينيسيوس جونيور في الفوز بالكرة الذهبية، كما تطرق إلى ما حدث في واندا ميتروبوليتانو من شغب في ديربي مدريد، مطالبًا بتكاتف الجميع لوضع حدود للعنف الجماهيري.