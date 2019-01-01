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دوري أبطال أفريقيا

تشكيل الأهلي – رمضان والشحات وأجاي في الهجوم وعودة ياسر إبراهيم

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التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي وسيمبا
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لخوض مباراة سيمبا، التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً، عصر اليوم على نظيره سيمبا، على الملعب الوطني، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة.

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وشهد تشكيل الأهلي، تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى بعد تعرضه إلى إصابة في مران الفريق يوم الأحد، بينما يشارك ياسر إبراهيم بشكل أساسي بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به.

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ويستمر جونيور أجاي في قيادة هجوم المارد الأحمر، ويعاونه من وسط الملعب كلاً من حسين الشحات ورمضان صبحي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف  - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية - كريم وليد - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور اجاي.

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