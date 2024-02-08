تشكيك في نزاهة الاتحاد السعودي .. محمد كنو يتسبب في جدل كبير قبل ديربي الهلال والنصر

الغضب مستمر ومحمد كنو يتصدر المشهد..

غضب كبير يسيطر على جمهور نادي النصر السعودي قبل ديربي الهلال في كأس موسم الرياض، يتصدره نجم الزعيم محمد كنو.

الديربي يقام حاليًا على ملعب المملكة آرينا، في آخر جولات كأس موسم الرياض، إذ يحتاج العالمي للفوز أو التعادل للتتويج باللقب، بينما يتحتم على الزعيم الفوز لاقتناص الكأس، بعدما فاز الأول أمام إنتر ميامي الأمريكي 6-0، وانتصر الثاني على الفريق نفسه 4-3.

وبالأمس، أشعل لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، المباراة بتصريحه عن متهمي فريقه في قضية "المتمردين على المنتخب السعودي" الثنائي سلطان الغنام ونواف العقيدي، إذ ظهر معربًا عن استيائه لعدم معرفته بمدى إمكانية الاستعانة بهم من عدمه، بينما خالفه جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، الرأي بتصريحه حول المتهم سلمان الفرج، حيث أكد أن غيابه عن المباريات يعود لعدم جاهزيته فقط، وليس بسبب تلك القضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبناءً على ذلك، وبينما أعلن كاسترو قبل قليل تشكيل الديربي في غياب الغنام والعقيدي، ثار جمهور العالمي، مذكرين مسؤولي اتحاد الكرة بالسماح لمحمد كنو بالمشاركة في كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك المصري في عام 2022، بحكم أنها مباراة ودية، رغم أنه كان موقوفًا على خلفية قضية توقيعه لناديين في آن واحد (الهلال والنصر).

جماهير العالمي غزت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "نفسها ولا ما هي نفسها؟ علمًا بأن كنو صدرت بحقه العقوبة وقتها ولعب، سلطان ونواف ومران للآن ما صدر بحقهم شيء ومستبعدين، يقلع أم الضحك"، فيما أضاف آخر: "الذي منع سلطان ونواف عن مباراة ودية رغم أنهم غير موقوفين رسميًا، وفي المقابل كان يسمح لكنو يلعب في الوديات وهو موقوف رسمي!، هو هلالي متعصب يريد التأثير على هؤلاء ويريد الطبطبة على ذاك والوقوف معه في محنته، حسبي الله عليهم وكفى".

يذكر أن هناك ستة لاعبين اتهمهم الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، بالتمرد ورفض الانضمام لمعسكرات الأخضر إلا بضمان المشاركة في المباريات؛ هم: سلمان الفرج، سلطان الغنام، نواف العقيدي، علي هزازي، محمد مران وخالد الغنام، ولا تزال التحقيقات جارية معهم من قبل لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.