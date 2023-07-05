تشكيكًا في نزاهة صندوق الاستثمارات .. مطالب بفتح تحقيق بداعي "مؤامرة ضد الهلال"

التشكيك بدأ سريعًا في الصندوق!

لا يمر أي شيء في الوسط الرياضي السعودي خلال هذه الفترة المهمة دون تشكيك، الذي بدأ باتهامات بتلاعب في نتائج مباريات الموسم الماضي من دوري روشن، مرورًا بمرشحي انتخابات الأندية، وصولًا للوضع الحالي والتشكيك في صندوق الاستثمارات العامة.

صندوق الاستثمارات كان قد استحوذ على نسبة 75% من ملكية الرباعي الكبير الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، ليتم تخصيصهم بشكل رسمي.

وتقرر أن يتولى الصندوق مهمة التفاوض مع اللاعبين العالميين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مكلفًا سعد اللذيذ بهذه المهمة.

وبالفعل نجح اللذيذ في استقدام كريم بنزيما، نجولو كانتي وجوتا فيليبي للاتحاد، إدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو للأهلي، مارسيلو بروزوفيتش للنصر، وخاليدو كوليبالي وروبن نيفيش للهلال.

لكن هناك حالة غضب تسيطر على الهلاليين تحديدًا تجاه اللذيذ، مدعيين انحيازه للنصر؛ بحكم انتمائه له، مع اتهامه بالتورط في فشل مفاوضات الزعيم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدم التعاقد مع لاعب عالمي بحجم ليو بعد.

أحد الحسابات حاملة اسم "نبع الهلال" كتب: "بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، الاتحاد والنصر والأهلي تعاقدات مع لاعبين عالميين من هذا الصندوق إلا الهلال، ما يقوم به المفاوض النصراوي سعد اللذيذ المكلف من هذا الصندوق هو إيقاف الهلال عن التعاقدات من صندوق الاستثمارات العامة مؤامرة ضد الهلال، يجب التحقيق بأسباب فشله بكل صفقات الهلال وأن يعلم بها جمهور الهلال".

وكتب حساب "الجوكر": "هذا هو مفاوض الهلال النصراوي المتعصب يتعمد فشل صفقات الهلال ميسي و لوكاكو و سيلفا و نيمار وغيره، إذا لم تتحرك إدارة الهلال ومسيري النادي موسم الهلال انتهى"، وأضاف "سلطان الحارثي": "صديقي الهلالي سألني وقال: ماهي خبرة اللذيذ في المفاوضات؟ أجبته وقلت: الأستاذ سعد اللذيذ قائد مفاوضات "محنك" بدليل نجاحه في صفقات النصر والاتحاد والأهلي، قاطعني صديقي وقال: إذن لماذا "فشل" في صفقات الهلال؟، هل تعلم يا سيد سعد اللذيذ أن هذا السؤال محرج لكل من يريد الدفاع عنك".