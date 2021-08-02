ما هي حقيقة تشفير الدوري السعودي في الموسم القادم؟

انتشرت العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة تشير إلى تشفير الدوري السعودي بدايةً من الموسم القادم 2021-2022، فما هي حقيقة هذه الأنباء؟

أصبح الدوري السعودي في السنوات الأخيرة قبلة لجميع عشاق كرة القدم في الخليج والعالم العربي، حيث استقطب العديد من النجوم الذين لهم باع في الدوريات الأوروبية.

القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لدوري المحترفين السعودي منذ أن تحول إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد أن كان ينقل على شبكة MBC Pro.

أثيرت موجة من الجدل في الأيام الأخيرة بعد خروج أخبار تشير إلى أن دوري المحترفين سيخضع للتشفير في الموسم القادم، فهل يتم تشفير الدوري السعودي؟

ما هو موعد بداية الدوري السعودي 2021-2022؟

ما هي حقيقة تشفير الدوري السعودي؟

كانت الشرارة الأولى للجدل في 23 يونيو، حيث فجر الإعلامي السعودي عبد العزيز الغيامة مفاجأة قوية تشير إلى أن الدوري السعودي سيعود للتشفير من جديد.

وكتب الغيامة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بحسب معلومات وثيقة الإطلاع فإن مجموعة قنوات MBC ستكون الناقل التلفزيوني الحصري لدوري المحترفين اعتباراً من الموسم المقبل".

وأضاف: "منصة شاهد التابعة لـMBC قد تفوز بالعقد الحصري لبث المباريات إن سارت المفاوضات كما كانت في الأسابيع الماضية، المنصة قد تكون هي شبكة المستقبل".

شاهد|



بحسب معلومات وثيقة الإطلاع فإن مجموعة قنوات MBC ستكون الناقل التلفزيوني الحصري لدوري المحترفين السعودي اعتباراً من الموسم المقبل.



منصة شاهد التابعة لـMBC قد تفوز بالعقد الحصري لبث المباريات "إن" سارت المفاوضات كما كانت في الأسابيع الماضية.



المنصة قد تكون هي شبكة المستقبل — عبد العزيز الغيامة (@ALGHIAMAH) June 23, 2021

بعد هذه التغريدة بثلاثة أيام، نفى الإعلامي عبد الله المجحم عبر تويتر أيضًا تشفير الدوري السعودي الموسم القادم، وأكد أن القنوات الرياضية السعودية ستظل الناقل الحصري له.

وكتب المجحم على تويتر: "الكثير يسألوني عن الدوري السعودي الموسم القادم، هل سيتم تشفيره وهل سيكون شركة ناقلة لمباريات الدوري وهل تم مع قنوات أخرى مثل MBC؟".

وأجاب في نقاط: "لا لن يشفر. الدوري حتى الآن على قنوات السعودية الرياضية.لا أحد يتبع الإشاعات من أحد حتى يتم الإعلان من المصدر".

الكثير يسألوني عن الدوري السعودي الموسم القادم هل سيتم تشفيره وهل سيكون شركة ناقلة لمباريات الدوري وهل تم مع قنوات أخرى مثل Mbc؟



١ - لا لن يشفر

٢- الدوري حتى الان على قنوات السعودية الرياضية

٣- لاحد يتبع الإشاعات من احد حتى يتم الإعلان من المصدر الاول — عبدالله المجحم (@abudallh00mar) June 26, 2021

لم تخرج أي إجابة بالنفي أو الإثبات من أي مسؤول رسمي في الرياضة السعودية، بل زاد الجدل من بعد إجابة مساعد وزير الرياضة ورئيس رابطة المحترفين عن سؤال وجه إليهما في هذا الصدد.

انتهى الجدل بخروج قناة SSC للنور في الأيام الأخيرة من شهر يوليو، حيث تم الإعلان أنها ستكون الناقل الحصري للدوري السعودي الموسم القادم، وذلك بعد إطلاقها بالتعاون بين MBC وشركة الرياضة السعودية.

لن يكون الدوري السعودي للمحترفين 2021-22 مشفرًا إلا في حالة واحدة فقط متعلقة بالمشاهد، وهي رغبته في المشاهدة عبر التلفاز أو الإنترنت بتقنية HD، فالقناة الجديدة ستكون متاحة عبر الوسائل المختلفة مجانًا بتقنية SD فقط.

شركة الرياضة السعودية تعلن نقل المسابقات السعودية على قنوات SSC الفضائية المفتوحة، ونقل البطولات الآسيوية حصرياً على(شاهد VIP) وجهاز (GOBX) pic.twitter.com/3ACDq2ByyI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2021

ما هي باقات قنوات SSC؟

هناك باقتان تم الإعلان عنهما لمشاهدة قنوات SSC بتقنية HD، الأولى تتيح لك المشاهدة عبر الإنترنت فقط، فيما تُمكنك الثانية من المشاهدة عبر التلفاز بجانب الشبكة العنكبوتية.

الباقة السعر المميزات Sports on Shahid VIP 57.99 ريال سعودي باقة الرياضة "شاهد VIP" بتقنية HD Sports on Shahid VIP + GOBX 74.99 ريال سعودي باقة الرياضة "جهاز GOBX + شاهد VIP" بتقنية HD

سيتم تفعيل الاشتراكات على الباقتين بداية من 6 سبتمبر 2021، وقبل هذا التاريخ ستتاح الباقتين بشكلٍ مجاني، وإذا كنت أحد المشتركين الحاليين في شاهد VIP يمكنك ترقية باقتك إلى إحدى الباقتين.

متى يبدأ الدوري السعودي 2022؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر في مارس 2021، أن بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي ستكون في 12 أغسطس 2021.

لم يعلن الحساب الرسمي عن موعد نهاية الموسم، لكن من المتوقع أن ينتهي في موعده الطبيعي في مايو 2022.