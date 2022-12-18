تشجيع وسب ولعنات.. أسلوب ديشان الفريد في تدريب فرنسا

دراسة لأسلوب ديشان في إدارة المباريات

أجرت صحيفة "ليكيب" دراسة للطرق التي يدير بها ديدييه ديشان فريقه من خط التماس، قبل مباراة نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، حيث أظهر المدرب الفرنسي جوانب مختلفة لنهجه.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن ديشان يتسم بالهدوء والسيطرة في مؤتمراته الصحفية والمقابلات التي أجريت بعد المباراة، إلا أن مدرب المنتخب الفرنسي لا يخجل أبدًا من الشتائم والصراخ على خط التماس.

وأكد التقرير أن هذا يتضح في أسلوب إدارة لقاء تونس، إذ سب ديشان أداء يوسف فوفانا على الرغم من أنه لاعب شاب وعنصر جديد للمنتخب.

لكن ذلك لا يعني أنه يفرق بين اللاعبين، حيث تم رصد انفعالاته القوية على كيليان مبابي في لقاء بولندا بسبب التراخي في الواجبات الدفاعية، مما يؤكد أن هذا الأسلوب والنهج يسير على الكل.

ولم يتميز ديشان بالانفعال والغضب فقط، بل اتضح أيضًا أنه يحبذ التشجيع وقت اللقاء، وتم معرفة ذلك من لقاء بولندا أيضًا في حديثه المستمر مع مبابي وعثمان ديمبيلي، وبالتحديد مع أنطوان جريزمان.

إذ تتغير نبرة المدرب الفرنسي حسب الأحداث والمتطلبات التي يتمنى حدوثها من لاعبيه داخل أرض الملعب.