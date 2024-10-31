"يرغبان في تشجيع الهلال بدل النصر ولا يتحملان التنمر" .. المريسل يعترف بصراعه مع طفليه!

رسالة جدلية قبل ديربي الرياض..

أثار الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة مثيرة للجدل، حول صراعه مع ابنيه بسبب رغبتهما في تشجيع نادي الهلال، بدلًا من النصر، بسبب هزائم الأصفر الأخيرة في الديربي.

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وتوج الهلال بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، مطلع الموسم الجاري، بعد الفوز على النصر (4-1) في المباراة النهائية، كما فاز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، في ختام الموسم الماضي، على حساب رونالدو ورفاقه بركلات الترجيح.

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وقال المريسل، في رسالة عبر منصة (إكس)، "أعيش صراعًا كبيرًا مع طفلي (خالد 10 سنوات ومشعل 8 سنوات) لأنهما يرغبان بتغيير ميولهما النصراوية إلى هلالية، وهذا أمر أراه طبيعيًا، كونهما صغيرين ولا يتحملان التنمر الذي يحدث مع زملائهما في المدرسة وغيرها، بعد فوز الهلال على النصر. لكن من يغير ميوله على كبر، وخاصة إذا كان ذو صولات وجولات، فهذا شخص يجعلني أراجع كل الأحداث التاريخية التي كان طرفًا فيها، وتسببت في مشاكل كبيرة فربما كان ما يفعله (متعمدًا) ولهذا لا يجب أن أتقبله نهائيًا وهو يدعي الحديث بالمصلحة العامة للنصر".

وأضاف "رحم الله الأمير عبد الرحمن بن سعود، رحمة واسعة، كان يعرف الرجال ويشخصهم التشخيص الحقيقي. نعلم كنصراويين أن النصر لا يمر بأفضل حالاته رغم الدعم الكبير لعدد من الأسباب، ولكن في نفس الوقت سنعيش مع النصر بالحلوة والمرة، فهو قدرنا الرياضي ولن نستغنى عنه".

GOAL

ويطمح النصر في مصالحة جماهيره، بعد الخروج المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة أمام التعاون بهدف دون مقابل، فيما يستعد لملاقاة الهلال، غدًا، على ملعب الأول بارك، في أسبوع الديربيات، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.