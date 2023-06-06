تشبه ضربة كريستيانو رونالدو في 2018 .. كريم بنزيما وماركو أسينسيو دمرا خطط الملكي التجارية!

رحيل بنزيما وأسينسيو تسبب في أزمة حقيقية لريال مدريد..

يبدو أن رحيل الثنائي كريم بنزيما وماركو أسينسيو عن نادي ريال مدريد الإسباني كان مفاجئًا بشدة لإدارة الملكي، حيث تسببت في تغيير خططها بصورة لم تكن متوقعة.

وبعيدًا عن التحركات في سوق الانتقالات، فقد كشف موقع "relevo" الإسباني أن ريال مدريد كان يستعد للإعلان عن قمصان الموسم الجديد، مثلما جرت العادة مع نهاية الموسم، لكن رحيل بنزيما وأسينسيو تحديدًا أجل ذلك الأمر.

التقرير كشف أن ريال مدريد قام بتجهيز الإعلانات والصور الخاصة بالقميص الجديد منذ شهرين، وحينها قام بنزيما، وأسينسيو، وناتشو، ودافيد ألابا، وإدواردو كامافينجا، وفينيسيوس جونيور، بتصوير الحملة الإعلانية.

ويبدو أن ريال مدريد قد تلقى مفاجأة حقيقية برحيل بنزيما وأسينسيو، لأنه قبل أسابيع قليلة، لم يكن النادي يفكر في موسم 2023-24 دونهما، ولهذا السبب تم اختيارهما للترويج للقمصان الجديدة.

والآن، سيتعين على ريال مدريد اختيار لاعبين جدد للترويج للقميص الجديد، لكن الضربة كانت قاسية على النادي وحتى شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية، التي تقدم ملابس النادي الملكي، لأن الطلب على قميص الثنائي تحديدًا كان مرتفعًا للغاية.

الأمر يشبه تمامًا ما حدث عندما رحل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018، حيث قام "صاروخ ماديرا" بتصوير قمصان موسم 2018-19، لكن تلك الصور لم تخرج قط إلى النور.