تشان يُلمح إلى اقتراب رحيله عن يوفنتوس

العلاقة ليست جيدة بينه وبين ساري..

لم يخفِ إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، عدم رضاه عن وضعه الحالي داخل الفريق الإيطالي، وألمح في الوقت نفسه أنه يعيش أيامه الأخيرة داخل البيانكونيري إن لم تتغير الأمور.

دوري أبطال أوروبا، إلى جانب عدم اعتماده عليه محليًا، فلم يُشارك الدولي الألماني سوى في 4 مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

عدد من الأندية الأوروبية تهتم بتشان في الفترة الحالية، ويتصدرها مانشستر يونايتد، والذي يبحث عن حلول من أجل دعم منتصف ميدانه الذي يُعاني لغياب بول بوجبا الدائم ورغبته في الرحيل عن الأولد ترافورد.

صاحب الـ 25 عامًا تحدث لصحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية عن وضعه في يوفنتوس حاليًا، وقال "ما زلت لاعبًا في يوفنتوس ولكن من الواضح أنني لست راضيًا عن وضعي الحالي في الفريق.".

وأضاف "لكنني سأبذل قصارى جهدي وأعطي 100% في كل تدريب لنا. سأحاول أن أُغير الوضع، لا يوجد لاعب سعيد عندما لا يلعب.".

ثم تحدث تشان عن احتماليات رحيله في يناير، حيث قال "بالتأكيد أرى نفسي باقٍ في تورينو، ولكن هذا يتوقف على ضرورة تغيير الوضع الحالي. الوضع الآن واضح للجميع، سأضطر للتفكير في الأمر الأكثر منطقية لي خلال الشتاء.".

يذكر أن إيمري تشان انضم إلى اليوفي من عدو اليونايتد اللدود، ليفربول، بعدما شارك مع كتيبة المدرب يورجن كلوب على كافة الأصعدة وكان جزءًا من الفريق الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 من ريال مدريد.