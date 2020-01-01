تشان يقلل من أهمية هدفه الخرافي

تشان يفضل عدم التسجيل مقابل الفوز بدلًا من التسجيل والخسارة

قال إيمري تشان متوسط ميدان بوروسيا دورتموند إن تسجيل هدف رائع لايعني شيئًا بالنسبة له في حالة خسارة المباراة في النهاية.

وكان بوروسيا دورتموند قد سقط في مباراة دراماتيكية أمام مضيفه باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة العشرين من البونسليجا.

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وشهدت المباراة تسجيل تشان أحد أروع أهداف الموسم على الإطلاق بتسديدة رائعة من أكثر من 30 مترًا سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وعقب المباراة تحدث إيمري تشان عن الهدف حيث قال إن تسجيل الأهداف يكون بهدف الفوز وفي حالة عدم تحقيق الفوز لا يمكن الاحتفال بها.

وأضاف: "بالنسبة لي الهدف الرائع بلا معنى لأننا لم نفز بالمباراة في النهاية، كنت أفضل عدم التسجيل في مقابل تحقيق الفوز والنقاط"

وتابع: "لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء في المباراة وكنا قريبين من الفوز في لقطات كثيرة ولكننا تسببنا في ضياع النقاط التي كنا نحتاجها بشدة"

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يذكر أن إيمري تشان قد وصل إلى بوروسيا دورتموند في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.