تشامبرلين يحلم بالمشاركة في نهائي الأبطال

لاعب الوسط الإنجليزي متحمس للظهور ضد توتنهام

أكد أليكس أوكسليد تشامبرلين نجم وسط ليفربول الإنجليزي، على طموحه للتواجد بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام.

تشامبرلين عانى من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب لمدة سنة، قبل العودة مؤخراً بشكل تدريجي للفريق.

الدولي الإنجليزي يتواجد حالياً بمعسكر ليفربول بمدينة ماربيلا الإسبانية، استعداداً للمواجهة المقرر لها 1 يونيو القادم بالعاصمة مدريد.

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وقال تشامبرلين في تصريحات صحفية:"لم ألعب عدد كبير من الدقائق ولكني سعيد بالعودة بشكل عام".

وأضاف:"أحلم بالحصول على دور في النهائي ضد توتنهام، الأمر لا يتعلق بي فقط ولكن من أجل النادي".

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وتابع:"سيكون من المذهل إذا لعب، ومع ذلك مجرد التواجد في حالة جيدة أمر جيد على كل حال".

يذكر أن ليفربول سيفقد نجم وسطه الغيني نابي كيتا في النهائي، وربما يستعيد للمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد عودته من الإصابة.