تشالوباه: سعداء بالتواجد في الإمارات ونريد العودة بقوة

كشف مدافع نادي تشيلسي الشاب تريفور تشالوباه عن تحضيرات البلوز قبيل استئناف البريميرلييج، وذلك خلال لقاء صحفي أجراه خلال تواجده في المعسكر الخاص بالفريق بأبو ظبي، تحضيراً للمشاركة في النسخة الأولى من كأس التحدي، حيث سيواجه البلوز نادي أستون فيلا يوم الأحد 11 ديسمبر على ملعب آل نهيان.

وقال تشالوباه: المعسكر في أبوظبي يُساعدنا على التدريب في أجواء دافئة في هذا الوقت من الموسم، بالأخص بعد زحمة مباريات كبيرة خضناها قبل كأس العالم".

تشالوباه الذي عبّر عن سعادته للتواجد ضمن منشآت المعسكر، كشف عن أهمية هذه الفترة التحضيرية من أجل عودة تشيلسي الى المنافسة بعد استئناف المسابقات

" الفريق يحتاج إلى هذا المعسكر من أجل التحضير بدنياً وذهنياً لعودة المنافسات والتواجد بشكل أقوى في الجزء الثاني من الموسم".

وعبّر المدافع الشاب عن سعادته بتمديد عقده مع البلوز الذي تم منذ أسبوعين كاشفاً عن سعيه للاستمرار لأطول فترة ممكنة مع "نادي أحلامه"

"سعيد لتمديد العقد وأنا دوماً أجد الفخر في ارتداء قميص تشيلسي وسأسعى جاداً لتقديم كل ما أملك في كل فرصة تُتاح لي من أجل اكتساب مركزاً أساسياً مع الفريق مساعدته على التتويج بالألقاب"

وعن المباراة التي ستجمعهم مع استون فيلا ضمن إطار كأس التحدي في أبو ظبي توقع تشالوباه ان تكون مباراة صعبة بالأخص ان الفريق المنافس لا يملك لاعبين كُثر مشاركين في منافسات كأس العالم 2022.