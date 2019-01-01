تشالهانوغلو وسيلة ميلان لضم بيونتيك

الحل الوحيد أمام إدارة الروسونيري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستهدف ميلان التعاقد مع كريشتوف بيونتيك مهاجم جنوى خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، ذلك لتعويض الرحيل المتوقع لمهاجمه جونزالو هيجواين إلى تشيلسي.

ورغم الصعوبات التي تُواجه صفقة انتقال هيجواين للنادي الإنجليزي خاصة رفض يوفنتوس لخيار الإعارة وإصراره على التخلص نهائيًا من مهاجم نابولي السابق، إلا أن إدارة ميلان وضعت قائمة أهدافها لتعويض المهاجم الأرجنتيني وعلى رأسها ثاني هدافي السيري آ هذا الموسم.

ولا يُعد ميلان المهتم الوحيد بخدمات بيونتيك، إذ تسعى خلفه أندية أخرى أبرزها ريال مدريد، لكن التقارير الأخيرة تؤكد اختيار اللاعب البولندي الفريق اللومباردي للانتقال إليه.

تشيلسي يُحدد سعر هازارد ويطلب رد ريال مدريد

ويُواجه ميلان مشكلة كبيرة في توفير السيولة المالية اللازمة للصفقة، إذ يتوجب عليه البيع أولًا لعدم مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف، خاصة بعدما تم حرمانه من 12 مليون يورو من عائدات اليوروباليج.

ولذا وحسب موقع توتوميركاتوويب، فالنادي بات قريبًا من قبول عرض لايبزيج لضم هاكان تشالهانوغلو مقابل 22 مليون يورو لاستخدامها في ضم بيونتيك صاحب الـ13 هدفًا هذا الموسم في السيري آ.

ويأتي ذلك القرار مخالفًا لرأي المدرب جينارو جاتوزو الذي كان قد أعلن صراحة رفضه التفريط باللاعب التُركي، كما كان هاكان نفسه قد أكد أنه لن يرحل عن ميلانو هذا الشهر.