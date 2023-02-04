تشافي: 100 نقطة؟ أنافس بطل الدوري والأبطال ريال مدريد!

تشافي هيرنانديز يحسب حساب ريال مدريد جيدًا!

أكد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على صعوبة وصول فريقه للنقطة رقم 100 في الدوري الإسباني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إشبيلية، حيث أكد أن التنافس أمام ريال مدريد يكون صعبًا للغاية نظرًا لقوة المنافس، معربًا عن رغبته في الحصول على اللقب بأي عدد من النقاط.

وقال تشافي: "لا نفكر بشأن الوصول إلى النقطة رقم 100 ما يقلقني أكثر هو الفوز بالدوري الإسباني ولو كان برصيد 70 نقطة".

وأضاف: "تحقيق رقم قياسي في عدد النقاط سيكون أفضل بكل تأكيد، لكنه ليس مهمًا على الإطلاق بالنسبة لي على الأقل".

وأردف عن المنافسة على لقب الدوري: "لسنا الفريق الأقرب لكننا بكل تأكيد أحد المرشحين، نحن نتنافس أمام بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يجب علينا القتال للجولة الأخيرة".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة متقدمًا على ريال مدريد بخمس نقاط.