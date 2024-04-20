تشافي يُدافع عن ريال مدريد ويلوم نفسه بعد مأساة برشلونة أمام باريس!

يؤمن بأنه قام بالعديد من الأخطاء

اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بالقيام ببعض الأخطاء هو وفريقه، خلال الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

برشلونة دخل مباراة الإياب أمام الفريق الفرنسي بعد انتصاره 3/2 في ملعب حديقة الأمراء، ليخسر بنتيجة 4/1 على ملعبه، وسط انتقادات عنيفة من تشافي لحكم المباراة بسبب طرده رونالد أراوخو وعدم احتسابه ركلة جزاء للفريق الكتالوني، وهو الأمر الذي تحدث عنه في المؤتمر الصحفي لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وقال تشافي عن الخروج أمام باريس سان جيرمان:"خضنا مباريات أخرى ونحن نعاني من نقص عددي بسبب الطرد، مثل مواجهتي أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس، ودافعنا بشكل جيد ولم نقم بمثل هذه الأخطاء، نحن لا نتهم أحدًا، فهي أخطائنا وعلينا التعلم منها".

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وأضاف:"لم نجد جيدين، الفريق أخطأ وأنا كذلك، علينا أن نقوم بالنقد الذاتي، سنعود مرة أخرى إلى دوري الأبطال وسننافس على البطولة".

وتابع:"الإحباط كان مسيطرًا على مشاعري خلال المباراة، كان هناك الكثير من التوتر، لم نقلل من أهمية الأخطاء التي ارتكبناها وأثرت علينا، الوضع كان مثاليًا وفقدنا السيطرة أمامهم".

وعن حكم اللقاء:"الحديث عن الحكام لا يساعدني، آمل أن يمر الأمر دون أن يلاحظه أحد، وأن يتخذ حكم الكلاسيكو جميع القرارات الصحيحة".

تصريحات إلكاي جوندوجان عن أراوخو:"لا توجد مشكلة عندما لا تكون هناك نية سيئة".

وعن وجود قمة منتظرة لحسم مستقبله:"لا يوجد اجتماع، لم يستدعوني، أنا لست الأكثر أهمية الآن، غدًا سنلعب من أجل اللقب وعلينا الفوز".

وعن مواجهة ريال مدريد:"أنا لا أؤمن بالحظ كثيرًا، بل أعترف بالعمل والفريق، لذلك ما يقومون به ليس من قبيل الصدفة، في آخر 3 سنوات أطاحوا بالفريق الأفضل في العالم "مانشستر سيتي" مرتين".

وأضاف:"كان عليهم الدفاع أمام مانشستر سيتي لأنهم الفريق الأفضل في العالم، قاموا بالمهمة على أكمل وجه، علينا أن نتحلى بالشجاعة أمامهم لأنهم في حالة معنوية وفنية عالية، وندرك جيدًا أنهم سيضغطون علينا في الدقائق الأولى من كل شوط".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا، الأحد، أمام ريال، في الجولة 32 من الدوري الإسباني، وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ70 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه اللدود.