تشافي يوجه رسالة إلى نيمار ويكشف حقيقة "أكاذيب ديكو"!

هل يتحرك برشلونة لضم جواو فيليكس؟

SHAHID

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول عدم ترحيبه بقدوم ديكو كمدير رياضي للنادي الكتالوني.

تشافي ظهر أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، اليوم، الجمعة، وتطرق إلى العديد من الأمور التي تخص فريقه وسوق الانتقالات، قبل مواجهة قادش بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وقال تشافي عن الهدف الرئيسي له هذا العام:"هدفي هو أن يلعب الفريق كرة قدم أفضل، هذا يتطلب وقتًا ونضجًا، في العام الماضي لعبنا بشكل جيد وفي بعض الحالات الأخرى لم نظهر بالشكل المطلوب، لذلك علينا تكرار ما فعلناه في كأس السوبر ضد ريال مدريد أكثر من مرة".

قدوم أوريول روميو:"لديه توازن دفاعي وأنيق جدًا بالكرة، هو لاعب كرة قدم ناضح للغاية ومهووس بالعمل بجد في التدريبات".

وحول المغادرين للنادي هذا الصيف:"أنا لا أقول ذلك بسبب أنسو أو ماركوس ألونسو أو أي لاعب بالتحديد، هناك سوق حتى 31 أغسطس ولدينا موقف من الصعب السيطرة عليه من خلال اللعب المالي النظيف".

وعن رحيل ماتيو أليماني وقدوم ديكو:"عرفت ماتيو لفترة طويلة جدًا، القرار كان يرجع للنادي، لا أريد أن أقول إنني أتحدث بالسوء عن ديكو، البعض قال إن علاقتنا سيئة وهذه مجرد أكاذيب".

وعن ذكرياته كلاعب:"لم يكن لدي أهداف فردية في مسيرتي، لم أكن أنانيًا ولم أفكر أبدًا في الكرة الذهبية أو لعب مباريات أكثر من أي شخص آخر، حلمت بالألقاب وكل شيء حدث من خلال هذا الفريق".

تدعيم مركز الجناح الأيمن:"الإدارة تعرف جيدًا ما نحتاج إليه وسنحاول فعل المطلوب بما يتماشى مع اللعب المالي النظيف والضغوط المالية الحالية".

مستقبل أنسو فاتي:"هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت صريحًا بالفعل خلال حديثي عن أنسو، تم إنشاء قصص لا معنى لها الفترة الأخيرة، أنسو لاعب مهم وهو تراث النادي وحاضره ومستقبله".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

انتقال نيمار إلى الهلال:"تسألني عن أشخاص ليسوا من فريقي، لا يمكنني إخبارك بأي شيء آخر، أتمنى له التوفيق".

إصابة رونالد أراوخو:"التقويم متطلب للغاية، بيب جوارديولا كان لديه الحق في الشكوى، يجب علينا التفكير في اللاعبين ومنع وقوع الإصابات وتقليلها".

قدوم جواو فيليكس:"هذه القصة صعبة بالنسبة لي، ولكني لا أستطيع منحكم أي أسماء، الإدارة الرياضية تعرف ماذا نريد وسنرى كيف سنقوم بالتدعيم".

يذكر أن برشلونة لم يبدأ الدوري الإسباني بأفضل صورة ممكنة، حيث اكتفى بالتعادل السلبي مع خيتافي بدون أهداف في مباراة شهدت العديد من حالات الجدل التحكيمي.

SHAHID