تشافي ينضم لكلاتنبرج: نظام السلة يضمن العدالة في كرة القدم

يبدو أن أزمة توقف تضيع الوقت في المباريات عادت من جديد، حيث انضم مدرب برشلونة الحالي، تشافي هيرنانديز إلى بعض الأسماء المرموقة في عالم كرة القدم التي تطالب بإيجاد حل لهذه المشكلة.
ومن ضمن المقترحات التي عرضت من قبل، كان "ساعة التوقف" والتي من خلالها يمكن عدم احتساب الوقت الذي يهدر والكرة خارج الملعب أو توقف اللقاء لأي سبب.
وجاءت تصريحات تشافي في المؤتمر الصحفي بعد التعادل أمام رايو فاييكانو داعمة لتلك الفكرة من جديد، حيث يرى أن ذلك قد يحقق "اللعب العادل".
ماذا قال تشافي؟
أوضح المدرب الإسباني أن حل "ساعة التوقف" سيتيح لكافة الفرق المتنافسة العدالة المطلوبة وذلك عندما يحتسب الوقت الحقيقي للعب فقط.
⚡️😄💙❤️— LaLiga English (@LaLigaEN) August 13, 2022
All smiles between Andoni Iraola and Xavi before kick-off in #BarçaRayo! 😍#LaLigaSantander #KickOffLaLigaSantander pic.twitter.com/n1CDlqBCua
حيث قال: "بالنسبة لي إنه وضع سخيف وأنا لا أعني ما حدث في مباراة رايو فييكانو، لكني أعتقد أننا الرياضة الوحيدة التي لا نلعب فيها أبدًا وقت منظم".
وواصل: "ألا نريد لعب عادل؟ حسنًا، هذا سيضع حدًا للغش".
ماذا عن دقائق اللعب في الدوري الإسباني؟
على الرغم من أن تشافي ينتقد إضاعة الوقت في مباراة قد حدثت في إسبانيا، إلا أن الليجا هي أفضل بطولة في الدوريات الخمس الكبرى من حيث استمرار اللعب الإيجابي.
حيث يأتي احتجاجه بعد اليوم الأول من الموسم الحالي الذي لعب فيه في المتوسط 52 دقيقة و31 ثانية بحسب ما أورده موقع "Opta" للإحصائيات والأرقام.
99 - Total time and time in play per game in top five European leagues 22-23:— OptaJose (@OptaJose) August 16, 2022
⏰ ⏳@LaLigaEN 99:22 52:31@premierleague 98:51 54:39@SerieA_EN 98:40 54:18@Bundesliga_EN 96:59 53:19@Ligue1_ENG 96:27 54:19 pic.twitter.com/bOBuC1tPh5
أي أن هناك 38 دقيقة تضيع بين الاحتجاجات والتأخير في إخراج الكرة والرعاية الطبية والتبديلات وتقنية الفيديو المساعد ولاعبي كرة القدم الذين يتظاهرون بالإصابة.
كما أن صحيفة "آس" قد أوضحت أن لجنة التحكيم في إسبانيا قد طالبت الحكام بالتحدث بشكل أقل مع اللاعبين لتوفير الوقت.
هل تطبق تقنية "ساعة التوقف"؟
مارك كلاتنبرج، الحكم بالدوري الإنجليزي الممتاز السابق ورئيس لجنة التحكيم في مصر حاليًا، هو أحد المدافعين عن "ساعة التوقف" ليكون رادعًا لإضاعة الوقت.
حيث كان قد قال سابقًا: "أعتقد أن هناك حلًا لتلك الأزمة، وهي لعب المواجهات لمدة 60 دقيقة فقط بنظام ساعة التوقف".
واختتم: "الفكرة يبحث فيها الآن الحكم السابق كولينا وفيفا ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فهي تعمل بشكل جيد في كرة السلة، ويمكن أن تكون مناسبة في كرة القدم".
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