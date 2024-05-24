حالة من القلق يعيشها المدرب الكتالوني

قرر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، نسيان الفترة الصعبة التي يقضيها حاليًا في انتظار مصيره، بالابتعاد قليلًا عن أجواء كرة القدم.

تشافي سبق أن أعلن رحيله عن النادي الكتالوني خلال هذا الموسم، قبل أن يتراجع ويعلن البقاء، ولكن إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا تدرس جديًا التخلي عنه بسبب حديثه عن الأزمة المالية وصعوبة المنافسة مع ريال مدريد.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن تشافي حاول تشتيت نفسه عن التوتر المتعلق بانتظار حسم مستقبله، بحضور أحد عروض الأزياء للعلامة التجارية الراقية Louis Vuitton مع زوجته نوريا كونييرا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن تشافي ظهر مستمتعًا بالإبداعات الجديدة التي قدمها المصمم نيكولاس جيسكيير في أجواء مميزة بمدينة برشلونة.

والتقى تشافي هناك بدييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي حضر كذلك مع زوجته كارلا بيريرا، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانات والمشاهير في إسبانيا وخارجها.

جدير بالذكر أن الاحتمال الأقرب في الوقت الحالي هو رحيل تشافي عن منصبه، وقدوم الألماني هانز فليك بدلًا منه، وسط أنباء حول محادثات مكثفة للنادي الكتالوني مع مدرب بايرن ميونخ السابق في العاصمة الإنجليزية لندن.