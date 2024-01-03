تشافي يكشف مفاجأة عن بيدري .. ويرد على تعاقد برشلونة مع هالاند وصفقة الشتاء المرتقبة!

مفاجآت تشافي عن ميركاتو برشلونة وموقف بيدري

رد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للعملاق الإسباني برشلونة، على إمكانية التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

اسم هالاند يرتبط دائمًا بناديي ريال مدريد وبرشلونة؛ وذلك منذ أن كان لاعبًا في صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي، في صيف 2022.

تشافي أعلن في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق الكاتالوني أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني، استحالة تعاقد ناديه مع المهاجم النرويجي؛ قائلًا: "لا يُمكن أن نفكر في مثل هذه الصفقات.. الوضع الاقتصادي لا يسمح لنا بذلك، مع الأسف".

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وعن المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، المنضم لبرشلونة في الشتاء الحالي.. أكد المدير الفني الإسباني، على أنه يملك إمكانيات فنية كبيرة، مع قدرة على اللعب في الجناح أو كرأس حربة صريح، مؤكدًا على أن النادي سيتعامل معه خطوة بخطوة، ودون أي تسرع.

وبخصوص نجمه الإسباني "المصاب" بيدري.. زفّ تشافي هيرنانديز، مفاجأة سارة إلى الجماهير، بشأن تحسن حالته كثيرًا في الفترة الأخيرة، متمنيًا أن ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في المباريات القادمة "عاجلًا وليس آجلًا".

ونفى تشافي، تواصله مع أليكس جارسيا، متوسط ميدان نادي جيرونا الإسباني، لضمه إلى صفوف برشلونة في الشتاء الحالي، فاتحًا في نفس الوقت المجال أمام إتمام الصفقة، حال سمح قانون "اللعب المالي النظيف" بذلك، ووجد النادي الكاتالوني مساحة في سلم الرواتب، للتعاقد معه.

لكن.. على الرغم من إعطائه بعض الأمل إلى الجماهير؛ إلا أن مدرب نادي برشلونة، ألمح إلى أن النسبة الأكبر؛ هي إغلاق سوق الميركاتو الشتوي الحالي، بصفقة روكي فقط، وبدون التعاقد مع أي لاعب آخر.

وأخيرًا.. شدد تشافي، على صعوبة اختياره للفريق المثالي التاريخي، لأنه سينسى بعض الأشخاص بالتأكيد، ممازحًا بالقول: "سأختار نفسي أم أندرياس إنييستا؟!".