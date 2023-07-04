تشافي يقترب من التخلص من عائق جديد .. مدافع برشلونة قد يغادر هذا الأسبوع!

النادي الكتالوني يستمر في النشاط بسوق الانتقالات!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد يتخلص من أحد مدافعيه هذا الأسبوع قبل أن يبدأ عملية الإعداد للموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن هذا اللاعب هو إريك جارسيا قلب دفاع الفريق القادم من مانشستر سيتي قبل أشهر قليلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يبحث عن الحصول على دقائق إضافية بعيدًا عن برشلونة، في ظل غيابه عن الفريق لفترات طويلة من الموسم الماضي، حتى لو كان رحيله على سبيل الإعارة.

وكان ترتيب جارسيا قد تراجع في البدء في تشكيلة برشلونة بالموسم الماضي بسبب وصول جول كوندي وأندرياس كريستنسن وتألق رونالد أراوخو.

جدير بالذكر أن برشلونة من المتوقع أن يعلن قريبًا عن التوقيع مع إينييغو مارتينيز والذي قد يجعل حياة جارسيا أصعب في محاولاته للحصول على دقائق.