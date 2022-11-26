تشافي يعترف: برشلونة يريد إندريك.. تحدثت معه والقرار له!

موهبة البرازيل تخطف أنظار عمالقة أوروبا

لأول مرة بهذه الصراحة يتحدث أحد الراغبين في ضم البرازيلي إندريك عن ملف الصفقة بهذه القوة، هذه المرة يأتي الحديث من قبل تشافي هيرنانديز.

لاعب بالميراس الواعد والذي يجذب أنظار كشافي الأندية الأوروبية العملاقة اقترن طيلة الأسابيع الماضية بخطوة تجاه ريال مدريد، لكن يبدو أن برشلونة يستعد للدخول بثقله في الصفقة.

وقال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "لقد تحدثنا لوالد إندريك وكذلك مع اللاعب، شرحت لهما مشروعنا".

وأضاف: "إنه موهبة نرغب في التعاقد معها، إنه لاعب نحتاجه حقً ونأمل أن ينضم إلينا هنا، ولكن الأمر برمته يرجع لقراره هو".

الجدير بالذكر أن إندريك لا يجذب أنظار ريال مدريد وبرشلونة فقط، بل إن كبرى الأندية في الدوريات الأبرز في أوروبا أرسلت كشافيها إلى البرازيل طيلة الأشهر الماضية لمراقبته عن قرب.