تشافي يعترف: برشلونة لا يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم!

ضربة قوية في انتظار النادي الكتالوني

اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بإمكانية عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بسبب قضية نيجريرا.

برشلونة يواجه اتهامات بدفع مبالغ إلى خوسيه نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية، حيث قامت لجنة التفتيش بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتوصية باستبعاد الفريق من دوري الأبطال للموسم المقبل على هامش التحقيقات.

تشافي قال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني:"أشعر بالهدوء التام تجاه مشاركتنا بدوري الأبطال الموسم القادم لأن هذا ما ينقلونه لي، إنهم متفائلون بالنادي ولكن الأمر ليس نهائيًا".

وعن التعاقد مع إلكاي جوندوان لاعب وسط مانشستر سيتي:"دعنا نرى كيف يمكننا الحصول عليه، أود أن أرى لاعبين رائعين في برشلونة بكل تأكيد لكن علينا إيجاد الكيفية اللازمة للقيام بذلك".

تقييمه لموسم روبرت ليفاندوفسكي:"لقد قام بتغيير الفريق وكان رائعًا، الأمر لا يتعلق بالأهداف فقط بل بالدور الذي قام به معنا كأحد أهم اللاعبين في العالم".

رأيه فيما فعله جوزيه مورينيو ومهاجمته للحكام بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي:"الجميع يتصرف بالطريقة التي يراها مناسبة له، يجب أن يكون المدربون قدوة، إذا طلبنا ألا يهينونا في الملعب فعلينا أن نكون مثالًا للجميع وأتمنى ألا أكون في نفس الموقف".

معرفة الأسماء التي سترحل:"لم أتمكن من ذلك حتى الآن، ربما لا نقوم بالتوقيع مع لاعبين جدد، لو حدث ذلك لا يمكنني الحديث إلى أي شخص، الوضع الحالي لا يسمح لي بالتصرف بشكل فردي".

عودة ليونيل ميسي:"سأكون متحمسًا لو عاد لنا مرة أخرى، وأتمنى له التوفيق بشكل عام أينما ذهب، لكن في الحقيقة هو يمكنه مساعدتنا في العديد من الأشياء، والأمر يتعلق حاليًا بقراره النهائي".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا ضد سيلتا فيجو بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، بعدما ضمن بشكل رسمي الحصول على لقب البطولة بالتفوق على أتلتيكو مدريد وريال مدريد.