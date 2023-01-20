تشافي يطالب برشلونة بدخول السوق بعد رحيل ديباي

هل يتعاقد النادي الكتالوني مع مهاجم جديد؟

يؤمن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، بأن ناديه بحاجة إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية من أجل التعاقد مع مهاجم.

برشلونة أعلن التخلي عن الهولندي ممفيس ديباي لصالح نظيره أتلتيكو مدريد مقابل 3 ملايين يورو فقط، مع إمكانية شراء يانيك كاراسكو لاعب الفريق الإسباني خلال الصيف القادم.

وقال تشافي على هامش هذه الصفقة:"لا أعرف ما إذا كانت هناك صفقات ستأتي إلى الفريق، ولكن مع رحيل ممفيس سنكون بحاجة إلى مهاجم".

وأضاف:"سنرى ما إذا كان ذلك ممكنًا على الرغم من اعتقادي أن الأمور ستكون على ما يرام".

يذكر أن ديباي لعب 4 مباريات فقط مع برشلونة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة واحدة فقط بكل المناسبات.