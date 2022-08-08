تشافي يزيد الغموض حول مستقبل دي يونج مع برشلونة

على الرغم من إصرار برشلونة على التمسك بخدمات الهولندي فرينكي دي يونج، إلا أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق زاد من الغموض حول مستقبله.

زاد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني من الغموض المحيط بمستقبل الهولندي فرينكي دي يونج نجم "البلوجرانا"، بعد أن أكده لا يعرف ما إذا كان اللاعب سيواصل مسيرته في "كامب نو".

وارتبط دي يونج منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومؤخرًا دخل تشيلسي سباق التعاقد مع الهولندي الدولي.

مصير دي يونج مع برشلونة يظل غامضًا، حيث اعترف تشافي بأن مستقبل الهولندي قد يظل معلقًا حتى اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ماذا قال تشافي عن دي يونج؟

تشافي تحدث عن مستقبل دي يونج مع برشلونة بعد فوز "البلوجرانا" العريض بسداسية نظيفة مساء الأحد على حساب بوماس المكسيكي في كأس جوان جامبر.

وردًا على سؤال عما إذا كان دي يونج سيرحل عن برشلونة، قال تشافي في تصريحات لقناة "TV3" الإسبانية: "لا أعرف ما الذي سيحدث مع فرينكي دي يونج، حتى 31 أغسطس يمكن أن يحدث أي شيء".

وأضاف: "إنه يعرف ما أفكر فيه وماذا يريد النادي منه ويحتاجه، بالطبع أنا أعتمد عليه، إنه لاعب رائع".

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لابورتا يريد استمرار دي يونج

العديد من التقارير أشارت إلى أن برشلونة لا يمانع بيع دي يونج لأن النادي بحاجة إلى خفض نفقات الرواتب وجلب المزيد من المال وسط المعاناة المالية في "كامب نو".

ورغم ذلك، أصر جوان لابورتا رئيس برشلونة طوال فترة الانتقالات على أنه يريد استمرار دي يونج في النادي الكتالوني.

وشدد لابورتا مرة أخرى على موقفه يوم الأحد حين قال: "فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، يملك جودة عالية ونريده أن يبقى، لدينا خط وسط للغاية معه ومع زملائه".

وأضاف: "لديه عروض بالطبع، لكننا نريده أن يبقى، وهو يريد البقاء أيضًا".